Fino a lunedì nevicate a quote medio-basse alternate a qualche schiarita

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Un'area depressionaria sul nord Europa favorisce il transito di alcune perturbazioni atlantiche sulla Valle d'Aosta fino a domenica, con nevicate a quote medio-basse alternate a qualche schiarita; lunedì si avranno correnti nord-occidentali, con deboli nevicate sui confini, mentre in seguito la rimonta di un promontorio anticiclonico sull'Atlantico determinerà episodi di foehn e temperature in aumento

SABATO 23 GENNAIO

n parte soleggiato, con nubi in aumento e deboli precipitazioni dal pomeriggio, più intense nel settore nord-occidentale, nevose oltre 600-700 m. Temperature: in calo tranne le minime nel fondovalle. Pressione: stazionaria. Venti: 3000 m forti nord-occidentali in rotazione da W; episodi di foehn al mattino nelle valli. DOMENICA 24 GENNAIO