Alliance Valdôtaine invita ad aderire alla vaccinazione anticovid

Alla politica non compete di fornire analisi scientifiche, ma chi governa deve avere ben presente quale sia la condizione dei cittadini, quali i problemi e quali le soluzioni. In questo ultimo anno, così sofferto e complicato, la nostra comunità ha patito grandi privazioni, angosce nel lavoro e nella vita quotidiana, limitazioni importanti della libertà personale, paure e aspettative per i mille tentativi di arginare una malattia nuova e sconosciuta.





Oggi, Alliance Valdôtaine è cosciente che la politica deve mettere in campo rapidamente le misure necessarie per ridare dignità alle attività produttive, motore economico della Valle d'Aosta e ribadisce la sua vicinanza a tutti gli operatori in crisi. I protagonisti del sistema “montagna”, così fortemente penalizzato, dal settore turistico e del commercio al mondo agricolo, devono sentirsi rassicurati dalla politica, sia nel fare fronte alle ristrettezze del presente che per guardare alle prospettive future.



Alliance Valdôtaine è consapevole che non c'è cura o rimedio per ciò che si è perduto, ma ora che c'è un vaccino auspica che, al più presto, l'applicazione generalizzata e strutturata di questo grande risultato della ricerca scientifica possa far recuperare almeno un po’ di quel che si è lasciato indietro, sia sul piano umano che sotto il profilo economico e essere portatrice di nuova serenità per le famiglie.



Nel momento in cui la scienza inizia la rimonta, Alliance Valdôtaine confida nell’adesione e nel sostegno alla più grande campagna vaccinale della storia.

Vaccinarsi significa compiere un gesto per immunizzare la propria persona, ma soprattutto per far rifiorire i rapporti umani, l'economia, la comunità tutta.