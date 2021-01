BATAILLES DE REINES: Il 21 marzo decolla 63ème Concours Régionale

“È evidente che l’attuale situazione sanitaria, che da quasi un anno condiziona pesantemente il nostro vivere quotidiano, la nostra economia, le nostre tradizioni, non si risolverà a breve. È dunque necessario provare a convivere con l’attuale nuova normalità, nella speranza di tornare, con consapevolezza, a gioire di momenti di serenità e convivialità che da sempre contraddistinguono il mondo delle Batailles. Per questo motivo, l’Association Amis Batailles de Reines ha intenzione di organizzare, dopo quasi un intero anno di stop, il 63esimo Concours Régionale”.

Roberto Bonin

Queste le dichiarazioni del Presidente Roberto Bonin a seguito dell’avallo ricevuto dall’Assemblea, che si è tenuta nella mattinata di ieri, nel rispetto nella normativa anti-covid, presso gli spalti dell’Arena Croix Noire.

Per l’avvio della stagione dei Combats 2021 si prevede di redigere un Protocollo d’intesa con l’Amministrazione regionale e con la Questura, necessario per definire le modalità di svolgimento delle manifestazioni nel pieno rispetto delle normative vigenti, al fine di garantire la massima sicurezza sanitaria sia per gli allevatori, sia per gli organizzatori.

Sono al momento al vaglio una serie di ipotesi, come ad esempio la limitazione al numero di allevatori e accompagnatori per bovina partecipante, la presenza o meno di spettatori evidentemente condizionata da quanto previsto dai DPCM che saranno in vigore, e altro ancora. Un protocollo aggiornabile e adattabile all’evolversi della situazione, grazie al costante raccordo con le parti coinvolte con le quali, da molti anni, si collabora proficuamente. Si allega la bozza di calendario del 63esimo Concours Régionale.

Calendrier 2021 - 63ème Concours Régionale

Printemps:

21 Mars - Montjovet

28 Mars - Sarre 5 Avril (lundi de Pâques) – Fenis

11 Avril - Aymavilles 18 Avril - Verrayes

25 Avril - Issime 2 Mai - La Salle

9 Mai - Valpelline

Été:

25 Juillet – Etroubles

1 Août – Valtournenche

15 Août (nocturne) - Aoste

22 Août - Brusson

29 Août - La Thuile/Petit Saint Bernard

Automne:

5 Septembre - Valgrisenche

12 Septembre - Nus/Saint-Barthélemy

19 SEPTEMBRE - CHAMONIX 9ÈME ÉDITION ESPACE MONT-BLANC

26 Septembre – Brissogne

3 Octobre - Antey Saint André

10 Octobre - Charvensod

23 OCTOBRE – 5^ CONFRONTO INTERREGIONALE

24 Octobre - 63ème Finale Régionale