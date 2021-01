In arrivo 3,6 milioni di euro per futuro Parco Nazionale Gran Paradiso

Nella foto di Michele Ottino l'area del Nivolet oggetto di alcuni degli interventi finanziati per "A piedi tra le nuvole" e delle azioni specifiche in ambito naturale

Il finanziamento rientra nell’ambito del bando promosso dal Ministero dell’Ambiente “Parchi per il clima”, finalizzato alla mitigazione e all’adattamento dei cambiamenti climatici, e di cui beneficeranno anche i Comuni dell’area protetta.

Oltre ad interventi su servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile, per cui il Parco aveva già ottenuto 4,4 milioni di euro nel 2019, la novità del bando 2020 riguardava la possibilità di prevedere interventi di efficientamento energetico non soltanto del patrimonio immobiliare dell’Ente Parco, ma anche dei Comuni dell’area protetta, con priorità agli edifici scolastici. Sono stati sei i Comuni che hanno colto la possibilità: Aymavilles, Cogne, Ceresole Reale, Locana, Ronco Canavese e Valprato Soana, che hanno ottenuto grazie al Parco la cifra di 2,6 milioni di euro per lavori sulle scuole del territorio e gli edifici comunali.

Insieme agli interventi previsti per i Comuni, sono state finanziate anche azioni specifiche in ambito naturale, nello specifico la riqualificazione di un bacino naturale di alta quota allo scopo di aumentarne la qualità ecologica e la resilienza ai cambi climatici, in comune di Valsavarenche, e misure di adattamento al cambiamento climatico e di miglioramento strutturale di boschi di latifoglie in comune di Noasca.

Previsti anche interventi sulla tipologia “decarbonizzazione del trasporto collettivo”, con acquisto di automezzi ibridi/elettrici per i Comuni di Introd (uno scuolabus da 30 posti) e Ribordone (automezzo con funzione trasporto alunni), mentre per l’area del Nivolet è stato previsto l’acquisto di un’ulteriore navetta elettrica.

“Si tratta di un finanziamento rilevante - sottolinea con soddisfazione il Presidente del Parco Italo Cerise - che consentirà di completare le azioni avviate con il bando dello scorso anno relativamente alla mobilità sostenibile con l’acquisto della seconda navetta elettrica a servizio del Nivolet e di avviarne di nuove sempre nella logica della sostenibilità ambientale. In particolare desidero sottolineare che grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali, saranno finanziati importanti interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici dei comuni di Aymavilles e Cogne sul versante valdostano e di Valprato, Ronco, Locana e Ceresole su quello piemontese. Un aiuto concreto e significativo al territorio del Parco e al suo sviluppo”.

Nella tabella disponibile a questo link sono riepilogati gli interventi e gli importi ammessi a finanziamento.