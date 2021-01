Spazio Pubblico, nuova rivista on line di Adu

Dal percorso - politico e umano - di Ambiente Diritti Uguaglianza Valle d’Aosta, nasce Spazio pubblico, una rivista online ricca di contenuti e narrazioni, che ha l’ambizione di diventare una piacevole abitudine per chiunque abbia la voglia e l’interesse di approfondire varie tematiche d’importanza generale.

La redazione è composta da un collettivo di persone accomunate dall’impegno nel sociale, che hanno deciso di mettere le loro varie competenze al servizio di questo progetto comune. Il primo numero sarà disponibile a partire da oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, secondo compleanno di Ambiente Diritti Uguaglianza - Valle d’Aosta, sul sito spaziopubblico.info.

Uno spazio pubblico è un luogo aperto, spalancato sugli sguardi, sui pensieri, sui contributi, sulle esperienze e i talenti di chiunque. Hannah Arendt, nel suo saggio “La dimensione pubblica: l’essere in comune”, teorizzò proprio questo espace public, un modo di essere comunità solidale, necessario affinché ogni persona, intesa anche come cittadina a prescindere dalla nazionalità imposta dal caso, metta a disposizione sé stessa - corpo e discorso - per la fondazione di una società civile, cosciente, consapevole e operosa, che è l’ultimo baluardo contro l’affermarsi del totalitarismo, in qualsiasi possibile declinazione.

Già dal primo numero, dedicato alla Scuola, abbiamo creato alcune rubriche che torneranno fisse nelle prossime uscite, lasciando altri ampi spazi a contributi di tante e tanti che hanno accolto il nostro invito, riuscendo a ottenere che molte voci qualificate e competenti si esprimessero su quanto accade dentro e fuori dalla nostra regione, dal momento che fortunatamente il mondo non finisce e non inizia a Pont-Saint-Martin.

Spazio pubblico è un modo, nelle nostre intenzioni irrinunciabile e potente, di fare politica nel senso che intese anche don Lorenzo Milani quando creò quella meravigliosa comunità pensante e apprendente che fu la Scuola di Barbiana: “Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia” (Lettera a una professoressa).