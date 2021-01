Metà degli asili nidi ha aumentato le rette

Abbiamo rilevato le tariffe scegliendo come esempio un bambino di un anno e mezzo in un asilo privato, senza convenzione con il Comune, e per tutti i giorni della settimana. La retta comprende il costo del pasto e della tassa di iscrizione. Per ogni nido abbiamo individuato specifiche fasce orarie (da 4 a 6 ore, da più di 6 ore a 8 ore e oltre le 8 ore), perché i nidi applicano varie tariffe a seconda dell’orario di ingresso e uscita: uno stesso tempo di frequenza può corrispondere a tariffe diverse nello stesso nido, a seconda che il bambino frequenti di mattina o di pomeriggio, se entra in anticipo o si ferma per il doposcuola, se mangia in mensa o a casa. All’interno di queste fasce abbiamo privilegiato le tariffe che prevedevano l’orario più lungo e con il pasto assicurato. Lo scorso anno un bambino spendeva 541 euro per la frequenza in una fascia oraria tra le 4 e le 6 ore, mentre quest’anno spende 557 euro. Anche per le fasce da 6 a 8 ore e per quelle oltre le 8 ore le tariffe sono aumentate, rispettivamente da 587 euro a 608 euro e da 680 euro a 696.

In ogni città costi diversi

L’incremento delle tariffe è stato fatto in tre diversi modi: alzando l’importo della tassa d’iscrizione oppure direttamente la retta mensile o infine il costo della mensa. Rispetto alle tariffe dell’anno scorso, Bari è la città con l’aumento maggiore, con 45 euro in più al mese (pari al 12% rispetto allo scorso anno), mentre a Reggio Calabria l’aggravio è di 9 euro, pari al 3%. Anche Milano e Padova hanno visto un rincaro del 3%, anche se gli importi in valore assoluto sono più elevati (17 e 16 euro), in quanto la tariffa già nel 2019 era più alta. Se analizziamo tutte le tariffe, Bari, malgrado gli aumenti più elevati, resta una delle città meno care, seconda solo a Reggio Calabria. Milano, con una retta di 684 euro al mese, è la città più cara e ben distanziata dalle altre.

A Milano le tariffe più alte

Abbiamo dato un’occhiata alle rette stabilite dal Comune in base al valore dell’Isee o senza Isee. Le rette sono diverse da Comune a Comune, così come le agevolazioni. Abbiamo fatto qualche ipotesi di dichiarazioni Isee. Emerge che i nidi comunali di Reggio Calabria sono i meno cari per tutte le fasce di reddito. Pescara e Padova sono le città più care per i redditi bassi: con una dichiarazione Isee di 10mila euro, la retta mensile è di 175 euro a Pescara e 188 euro a Padova. Milano mantiene tariffe economiche per i redditi bassi (103 euro), ma elevate per i redditi dai 30mila euro di Isee in su.

Per tutelarsi in caso di chiusura

Alcuni asili hanno introdotto nuove regole sul pagamento della retta dopo la chiusura di primavera della scorsa primavera. Il consiglio fondamentale è quello di leggere le clausole nei contratti firmati con la struttura educativa. Se invece non viene specificato nulla, il diritto al rimborso si può far valere tramite una richiesta scritta inviata tramite Pec o raccomandata online. Siamo convinti che sia più adeguata la sospensione dei pagamenti per il periodo in cui non si può usufruire del diritto di frequentare gli asili nido.