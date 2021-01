Aosta: Rinascimento VdA 'Presidenza Consiglio comunale censura nostre domande attualità'

Questa mattina, in apertura del Consiglio Comunale, abbiamo assistito alla pagina più scura e inquietante di questa seppur giovane Amministrazione. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale ha cassato ed escluso dalla discussione in Consiglio tutte le domande di attualità presentate dal nostro Movimento oltre a ulteriori tre degli altri gruppi di opposizione.

La motivazione è del tutto assurda ossia il fatto che le domande di attualità debbano afferire a notizie e fatti successivi al termine di scadenza di presentazione delle altre istanze ossia interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno. Abbiamo pertanto illustrato come le domande di attualità fossero relative a fatti e notizie emersi nei tempi suindicati ma, in piena contraddizione, è stata reiterata la censura.

Al riguardo l’Ufficio di Presidenza del Consiglio non si è mostrato compatto in quanto il vice Presidente del Consiglio Renato Favre ha espresso assoluta contrarietà rispetto all’approccio tenuto da Luca Tonino. Inoltre se la ratio della motivazione, come presumiamo, sia di non ridurre strumentalmente il tempo a disposizione dei consiglieri per le risposte, teniamo a precisare che le domande di attualità non sono consegnate “pochi minuti prima” della adunanze consiliari ma ben oltre 24 ore prima e pertanto lasciano esse stesse ampio tempo agli interpellati per documentarsi e predisporre le repliche.

Inoltre è stato fatto presente come le domande di attualità non rappresentassero un elemento di ostruzionismo alle iniziative della maggioranza in quanto la stessa ha all’ordine del giorno due sole iniziative presentate contro le 39 dell’opposizione. Quanto accaduto, anche alla luce delle spiegazioni di cui sopra, è palesemente un mero atto di censura rispetto a tematiche che evidentemente sono ritenute scomode da parte della maggioranza. Rinascimento riproporrà le tematiche censurate nelle prossime riunioni.