Un successo l'iniziativa 'Etre Saison 2021'

Oltre 60 sino ad oggi le richieste di partecipazione all'open call culturle 'Être Saison en 2021'. Lo ha comunicato l'assessorato regionale dei Beni culturali evidenziando che "la numerosa adesione sottolinea in modo chiaro il successo dell'iniziativa che rileva una presenza vivace della cultura nel territorio e la voglia da parte degli artisti di tornare ad esibirsi".

"Questo progetto sperimentale - si legge in una nota - si proponeva, oltre chiaramente alla sua funzione principale di selezionare alcuni artisti per la Saison Culturelle, di far emergere la realtà culturale variegata, che attraversa le generazioni, presente sul territorio valdostano. Se da una parte il segnale di una forte presenza della realtà culturale sul territorio non può che essere interpretato in modo positivo, l'impossibilità di potersi esibire a causa dell'epidemia in corso deve comunque portarci a considerare l'obbligo da parte del settore pubblico di intervenire dove possibile per poter offrire al pubblico delle occasioni di fruizione della cultura".