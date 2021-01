Tre patenti ritirate dalla Polstrada ad automobilisti ubriachi

Nei giorni scorsi gli agenti della polizia stradale di Aosta hanno ritirato tre patenti per guida in stato di ebbrezza, sequestrando altrettanti veicoli. In un caso gli agenti sono intervenuti sull'autostrada A5 in prossimità di Verres, dove era stato segnalato un mezzo pesante che procedeva sbandando.

Il conducente, un cittadino ucraino di 37 anni, è risultato avere un tasso alcolemico 3,28 g/l. Invece durante un controllo una 52enne di Chambave è risultata positiva all'etilometro con un tasso alcolemico di 2,07 g/l, oltre quattro volte il limite consentito.

La Polstrada è inoltre intervenuta a Quincinetto dove un uomo di 53 anni, conducente di un carroattrezzi rimasto coinvolto in un incidente, è stato sorpreso con un tasso di 2,13 g/l. I poliziotti hanno poi concluso un'attività di indagine su incidente avvenuto lo scorso dicembre. Il conducente si era dato alla fuga ma era stato rintracciato poco dopo: guidava con la patente revocata e con un tasso alcolemico di 2,43 g/l. E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e per fuga e omissione di soccorso. Per la guida con la patente revocata rischia una sanzione fino a 30 mila 660 euro.