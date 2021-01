Piano regionale acque al vaglio della Commissione consiliare 'Territorio'

Nel pomeriggio di ieri, martedì 19 gennaio, la terza Commissione 'Assetto del territorio' ha sentito l'assessore regionale al Territorio, Carlo Marzi, per fare il punto sul Piano di tutela delle acque della Valle d'Aosta.

"Il PTA - specifica il Presidente della terza Commissione, Albert Chatrian (AV-SA) - è lo strumento pianificatorio in materia di protezione e gestione delle acque nel territorio valdostano, attraverso il quale è anche disciplinato l'uso delle risorse idriche. Un tema, quindi, complesso, da affrontare con grande serietà, cercando di trovare il giusto equilibrio tra tutela e valorizzazione di una risorsa primaria in un'ottica di sviluppo sostenibile".

"Proprio per la sua importanza, il Piano ha un processo partecipativo in cui tutti i soggetti interessati sono stati coinvolti e consultati; anche noi come Commissione intendiamo portare il nostro contributo fattivo. La tematica delle acque deve essere affrontata non dal punto di vista ideologico ma sotto il profilo pratico, guardando al futuro e facendo attenzione ai campanelli d'allarme ma anche avendo il coraggio di compiere scelte equilibrate".

La Commissione ha poi audito l'assessora all'Ambiente, Chiara Minelli, in merito al Piano regionale di gestione dei rifiuti. "Dopo il dibattito dello scorso Consiglio - riferisce il presidente Chatrian - abbiamo avuto il primo incontro sulla revisione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, portando in dote la risoluzione approvata che chiede di proseguire il percorso nel solco della legge 3/2020 al fine di limitare sul territorio regionale il conferimento di rifiuti speciali di provenienza extraregionale. L'assessora ha confermato che abbiamo raggiunto un buon livello di differenziata: il nostro auspicio è che si vada nella direzione di produrre sempre meno rifiuti e che non vi siano aumenti tariffari a carico dei cittadini. La sfida dei prossimi mesi sarà proprio quella di lavorare all'aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti tenendo conto delle indicazioni delle comunità e dei territori coinvolti".