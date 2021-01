RINGRAZIAMENTO ALLA PROTEZIONE CIVILE PER IL SUPPORTO ALLE IMPRESE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEL TERZIARIO

In attesa di risposte da parte della politica e delle Istituzioni sia regionali che nazionali relative a misure concrete ed efficaci di supporto e ristoro delle aziende che rappresentiamo vogliamo ringraziare e rimarcare l’importanza del “beau geste” della Protezione Civile che ha fornito alla nostra Associazione una significativa fornitura di mascherine e gel igienizzanti mani.

Nella giornata di lunedì 18 gennaio sono stati consegnati presso gli uffici di Confcommercio VdA 1.500 taniche di gel igienizzante liquido da cinque litri; 150.000 mascherine chirurgiche e 5.000 mascherine FFP2, fornitura che il Coordinamento regionale di Protezione Civile Valle d'Aosta ha donato a Confcommercio VdA per la distribuzione agli esercenti e aziende associate.

Chi ha un'azienda da uno a cinque lavoratori può passare presso gli uffici dell'Associazione inpiazza Arco d'Augusto 10 per ritirare 150 mascherine e un flacone di gel. Ai titolari di azienda superiore a cinque lavoratori verranno consegnate 300 mascherine e due gel.

“Tutta la popolazione valdostana ci sta a cuore - commenta Graziano Dominidiato, Presidente di Confcommercio - Fipe VdA - e questa iniziativa in favore dei nostri associati credo testimoni una volta di più la nostra vicinanza in questo difficile momento. A sostegno di tale operazione è di fondamentale importanza che il motore economico dellanostra regione possa ripartire per dare il giusto senso e valore a ciò che questo gesto rappresenta.