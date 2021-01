Elda Tonso nuova coordinatrice Csv

Elda Tonso è la nuova coordinatrice del Coordinamento solidarietà Valle d'Aosta-Csv. E' stata scelta al termine di una selezione pubblica aperta il primo dicembre scorso e entrerà in servizio dal primo febbraio 2021 (sostituisce Fabio Molino).

Dottoressa in lingue e letterature orientali ed in possesso di due Master di secondo livello (in International Development ed in International Cooperation), Elda Tonso è conosciuta nel mondo del volontariato per la sua appartenenza all'Associazione solidarietà pace e sviluppo onlus e per il suo ruolo di consulente per la progettazione ed il monitoraggio nel Csv.

Ha preso parte a diversi progetti di sviluppo in Niger e di integrazione per stranieri in Valle d'Aosta.