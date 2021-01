Salvini ‘Valle d’Aosta ignorata ma senatore Laniece dà fiducia a Conte per salvare la poltrona’

“Il senatore valdostano del Gruppo per le Autonomie dice che il governo non conosce e non ascolta la Valle d’Aosta, fa ricorso contro leggi regionali a favore della montagna e anche sui trasporti e sui problemi della Valle questo governo non ha fatto niente. Dopo un anno, dice il senatore, la mia fiducia si è incrinata. E quindi... vota a favore di Conte!?! Lo spieghi ai lavoratori e ai cittadini valdostani, cosa non si fa per salvare la poltrona”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo l’intervento del senatore Albert Lanièce.