A Courmayeur gli Stati generali del lavoro della montagna

Dal 27 al 29 Gennaio 2021, si svolgerà a Courmayeur, la prima edizione degli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna, un evento nazionale che ha come obiettivo principale quello di creare un momento di confronto costruttivo tra quelle persone che sono soggetti attivi del mondo del lavoro. Allo stesso tempo ha come scopo quello di promuovere, sviluppare, valorizzare e certificare le competenze del management a tutti i livelli. Il programma abbraccerà diverse tematiche sempre più centrali sul mondo del lavoro della montagna, dalle politiche di rilancio necessarie dopo la pandemia, dai ruoli e le nuove professionalità alle nuove metodologie organizzative, alle azioni che le aziende promuovono nell’ambito della sostenibilità e impatto sociale.

La giornata di apertura del 27 Gennaio vedrà svolgersi gli eventi: ‘’Le nuove competenze richieste dal settore’’ e ‘’Le ricadute occupazionali dei grandi eventi della montagna’’. La giornata successiva avrà come focus principale il turismo e la sostenibilità, con gli eventi ‘’Turismo e lavoro: la ricerca del benessere come Drive per lo sviluppo del territorio montano’’ e con ‘’La nuova agricoltura di montagna e la sostenibilità di breve e lungo periodo’’. La tre giorni di eventi si concluderà il 29 Gennaio con i meeting,‘’I valori della montagna a supporto dei progetti ad impatto sociale’’, Smart working: la montagna come luogo di lavoro e ‘’Rilancio del territorio montano: istituzioni a confronto’’.



Tra gli ospiti degli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna ci saranno tra gli altri, Vincenzo Novari, CEO Fondazione Milano Cortina 2026 | XXV Winter Olympic Games, Anna Ferrino, amministratore delegato Presso Ferrino & c. S.p.A, il Ten.Col. Fabiano Gereon, ministero della DIFESA - Capo Sez. Sostegno alla Ricollocazione Professionale, Riccardo Turri, CEO Starpool e Kristian Ghedina, Brand Ambassador Cortina 2021, Enrico de Girolamo, Amministratore Delegato - Chief Executive Officer presso CVA SpA - Compagnia Valdostana delle Acque, Nicola Rosset, Presidente Camera di Commercio Valle d’Aosta, Alberto Apostoli, CEO Studio di Architettura Alberto Apostoli, Alcide Leali, CEO Lefay Resorts & Residences, Davide Manzoni, GM Comfort Zone Skin Care Division Davines., Roberto Zecchino / Vice President Human Resources and Organization Bosch South Europe, Marco Confortola / Alpinista, Luca Brusamolino / Ceo & Smartworking Expert, Giorgio Ramenghi / Innovation Manager Windtre