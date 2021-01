Diciotto i nuovi contagiati e un decesso con Covid nelle ultime 24 ore

Ancora una vittima con coronavirus e 18 nuovi casi di positività a fronte di 52 persone sottoposte a tampone sono stati registrati nelle ultime 24 ore nella nostra regione.

E' quanto si legge nel bollettino della Regione in base ai dati forniti dall'Usl. Il totale dei contagiati attuali sale a 415, mentre i guariti sono 25 e il numero delle vittime sale a 394. Quindici i guariti e i pazienti ricoverati sono 41: di questi 36 sono all'ospedale Parini di Aosta e cinque all'ospedale da campo allestito alla Pepiniere.

Tre pazienti sono in terapia intensiva e 374 sono in isolamento e terapia domiciliare. Le Forze dell'ordine hanno effettuato ieri 696 controlli ed elevato 18 sanzioni soprattutto in locali.