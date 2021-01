Réaménagé espace exposition château Savoia

Les travaux de réaménagement d'un espace d'exposition dans le parc Castel Savoia se sont achevés fin décembre. L'espace d'exposition a été aménagé dans le bâtiment qui abritait à l'origine le garage de la voiture de la reine Marguerite de Savoie.

L'intervention a été réalisée dans le cadre du projet JardinAlp - Jardins des Alpes, financé par le programme de coopération transfrontalière Alcotra Italie-France 2014/2020 (Fesr), dédié à la mise en valeur des jardins botaniques de l'arc alpin occidental qui comprend parmi les partenaires la Structure Biodiversité, Durabilité et Aires Naturelles Protégées qui gère le jardin botanique de Castel Savoia.

Le projet de coopération, qui s'est achevé en fin d'année, a permis la réalisation de différentes actions pour promouvoir et valoriser le réseau des jardins botaniques des Alpes occidentales: le Conservatoire Botanique National Alpin de Gap-Charance, le Lautaret, le jardin botanique Valderia et quatre jardins de la Vallée d'Aoste, Paradisia, Chanousia, Saussurea et Castel Savoia.

Les jardins botaniques partenaires du projet ont créé un réseau collaboratif qui leur a permis de développer des synergies utiles pour partager des méthodologies de gestion et des outils de communication sur la biodiversité végétale et la promotion du tourisme durable. (ANSA).