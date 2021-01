Domani è zona arancione con libertà di circolazione in tutta la Valle

Consentiti gli spostamenti dalle 5 alle 22 su tutto il territorio valdostano compresa Aosta. E' una delle norme 'migliorative' dell'ordinanza emessa oggi sabato 16 gennaio dal Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, a seguito dell'ordinanza del miinistro della Salute che pone la Valle d'Aosta in zona arancione.

"Come disposto dal nuovo Dpcm - si legge in una nota della Regione che accompagna il documento - la zona arancione comporta la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti e gelaterie. Sono invece consentite la vendita da asporto dalle 5 alle 22 e la consegna a domicilio, senza limiti di orario soltanto per le attività di ristorazione. Per i bar, l'asporto è consentito fino alle ore 18".

"Si rammenta - prosegue - che sono vietati gli assembramenti in prossimità dei locali, così come il consumo di alimenti o bevande sul posto e in prossimità dei locali". Per quanto attiene le attività sportive e motorie all'aperto "è possibile svolgerle purché nel rispetto della distanza di sicurezza personale: tra le attività consentite figurano anche lo sci alpinismo e le ciaspolate".

In calce l'ordinanza in formato PDF scaricabile