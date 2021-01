Caos 'colori', oggi la Valle è zona gialla ma a baristi e ristoratori l'ha detto solo Confcommercio

Ore 8 del mattino di sabato 16 gennaio: tranne un paio di eccezioni i bar ad Aosta sono tutti chiusi e qualche ristoratore sta ritirando merce dai frigoriferi in vista della nuova serrata per almeno due settimane. Il nuovo Dpcm che assegna la zona arancione (che autorizza il solo asporto diurno) scatta domani domenica 17 gennaio ma il 'vecchio' decreto vietava ai locali di aprire nel fine settimana, quindi per molti che non si sono informati correttamente oggi era già 'arancione' con il solo asporto consentito. Invece non è cosi: ieri Confcommercio-Fipe Valle d'Aosta aveva comunicato con email e sulla pagina Fb con la massima chiarezza possibile che il nuovo Dpcm consente di derogare il divieto di apertura a bar e ristoranti per oggi, sabato 16 gennaio, e che quindi la Valle d'Aosta fino a mezzanotte resta 'gialla'.

Il caos ha coinvolto anche le Forze dell'ordine, che fino alle 8,30 hanno erroneamente avvisato i titolari dei pochi bar aperti di ritirare i dehors e non servire clienti ai tavoli, poi hanno ricevuto il contrordine, sono tornati sui propri passi e hanno autorizzato le aperture. Peccato che la stragande maggioranza degli esercenti dei locali oggi abbia tenuto le serrande abbassate nella convinzione di essere ancora 'in arancione'.

Sanzioni e tensione durante la protesta dei ristoratori

E ieri sera dopo le 18 è invece andata in scena la protesta organizzata da alcuni ristoratori che hanno tenuto aperti i locali per sottolineare la difficoltà del momento: molti, quasi tutti, hanno protestato in maniera simbolica senza ricevere clienti e c'è stato anche chi ai tavoli ha messo dei manichini.

Qualcuno invece ha 'osato', come il Bar Lys di Pont-Saint-Martin la cui titolare ha aperto al servizio al tavolo: i carabinieri sono passati una prima volta e hanno solo identificato i clienti; la proprietaria ha 'resistito' e al secondo passaggio delle Forze dell'ordine sono scattate le sanzioni per lei (due verbali) e per i clienti ai tavoli.

E quello di Pont-Saint-Martin potrebbe non essere l'unico caso: "C'è tanta esasperazione, siamo preoccupati, arrabbiati, rassegnati - commenta il gestore del ristorante aostano 'La Vache Folle' che ieri ha collocato tre manichini fra i tavoli in sostituzione della clientela - oggi va così ma un domani non lontano la situazione potrebbe sfuggire di mano perchè c'è chi non ce la sta facendo più: vogliamo solo lavorare, con tutte le cautele e la prevenzione del caso, ma dobbiamo lavorare sennò è finita".