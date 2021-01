Andavano in Francia per sciare, sanzionati cinque giovani milanesi

Stavano per uscire dall'Italia verso la Francia per fare una "sciata veloce" ma sono stati sorpresi dai finanzieri e sanzionati. I cinque giovani, milanesi di età compresa tra i 16 e i 23 anni, sono stati notati da una pattuglia giovedì a Courmayeur. A bordo di un'auto di lusso, stavano sostando in un piazzale distante un chilometro dall'ingresso del traforo del Monte Bianco.

Erano diretti verso "i limitrofi comprensori sciistici francesi per passare una giornata sulla neve, nella speranza di passare inosservati al confine", fa sapere il Comando territoriale di Aosta della Guardia di finanza.

Non essendo "appartenenti allo stesso nucleo familiare e tantomeno conviventi, hanno così violato il divieto di spostamento tra regioni, in vigore, ad oggi, fino al 15 febbraio, e dopo essere stati sanzionati sono stati invitati a fare rientro a Milano presso i rispettivi domicili". (ANSA).