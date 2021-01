A fuoco una casa a Brissogne e un rimorchio-Tir sulla A5

Intervento in 'codice rosso' del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco ieri sera, venerdì 15 gennaio, verso le ore 20,30 a Brissogne, in frazione Chaney, per domare l'incendio che ha causato gravi danni a un'abitazione. Sul posto hanno operato 13 pompieri professionisti e 19 volontari dei distaccamenti di Charvensod, Gressan, Quart, Brissogne e Pollein.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle 4,30 di oggi, sabato 16 gennaio. Non si registrano feriti o intossicati a seguito del rogo e delle operazioni di spegnimento; sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'accaduto.

E questa mattina alle ore 8,45 i Vigili del Fuoco sono intervenuti sull' autostrada A5 in direzione Torino, per l'incendio del rimorchio di un automezzo pesante. Il veicolo risulta parcheggiato nell'area di sosta denominata Arnad Sud. Sono intervenuti un'autopompa serbatoio, un'utobotte pompa, una campagnola con sette vigili professionisti e vigili volontari del distaccamento di Verres. il rimorchio è andato completamente distrutto, non si registrano infortunati.