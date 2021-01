Viaggio in Australia: come funziona il visto e quanto costa richiederlo

Chiunque intenda fare un viaggio in Australia, indipendentemente che sia per andare a lavorarci, per studiare o per fare un giro turistico, deve richiedere ed ottenere un visto. Qualora si venga sorpresi privi di questo documento, o se il visto è scaduto, si viene subito allontanati e si potrebbe anche venire esclusi per sempre da questo Stato. È per questo che è importante fare tutto l’iter burocratico in modo preciso e che bisogna prestare attenzione a dettagli e scadenze.

Per l’Australia in particolare esistono diversi tipi di visto e capire qual è quello più adatto alla propria esigenza specifica non è sempre facile, sebbene necessario. Per questo motivo si consiglia sempre, prima di avviare qualunque procedura, di accertarsi innanzitutto su qual è la tipologia giusta: per farlo è possibile andare sul sito del Dipartimento degli Affari Interni – Immigrazione e cittadinanza per vedere tutto l’elenco dei visti australiani e potersi collegare poi al relativo form per la compilazione online.

La richiesta del visto per l’ Australia

Il visto Australia va richiesto online (e solo online) sul sito appena citato, mediante una procedura che prende il nome di eVisa. La procedura è semplice e tutto sommato rapida, ma è chiaro che bisogna essere precisi e meticolosi per evitare problemi.

Il primo passo è la creazione di un account personale sul sito dell’Immigrazione e lo si fa fornendo un indirizzo e-mail valido e i dati del proprio passaporto. Fatto questo va individuata la tipologia di visto. È molto importante non sbagliare perché se si entra nel Paese per un motivo, quello dev’essere poi nella realtà. Per capirci: se si prende un visto turistico è proibito poi lavorare, anche se si può per esempio studiare.

Alcuni visti, inoltre, richiedono che la persona abbia determinati requisiti: può essere l’età o, per esempio, il provenire da uno di una determinata lista di Paesi o l’essere iscritti ad un corso di formazione o di lingua. Bisogna prestare anche qui molta attenzione perché i requisiti per il visto Australia eVisitor possono essere ben diversi da quelli per la Working Holiday Visa o da quelli delle altre tipologie. In tutti i casi i passi conclusivi della procedura sono la compilazione del questionario ed il pagamento.

Quanto costa il visto?

Il prezzo del visto varia in base alla tipologia specifica del documento che si richiede, per questo non è possibile rispondere a questa domanda con una cifra univoca. Possiamo certo dire, però, che ci sono in linea di massima tre range di prezzo. I visti turistici sono gratuiti, quelli per studenti hanno un costo di 600 dollari australiani circa, mentre quelli per lavoro 500 dollari. I visti permanenti, i più difficili da ottenere e richiesti da chi intende restare in Australia, hanno un costo ben più elevato che arriva anche a migliaia di dollari.

Il pagamento, essendo la procedura online, va saldato con una carta di credito classica o con una ricaricabile. Per chiudere la pratica al termine della compilazione del questionario si consiglia di averla già a portata in modo da effettuare immediatamente il pagamento.