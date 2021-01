Aosta: Pubblicato bando per contributi da fondo Celva

Il Comune di Aosta ha pubblicato l'avviso per la presentazione di candidature volte all'ottenimento di contributi in favore delle associazioni di volontariato, a valere sul fondo di solidarietà del Celva per l'emergenza Coronavirus. La misura è stata disposta con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Celva (numero 46/2020) e verrà attuata per il tramite della Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta. Il totale delle risorse disponibili è stato ripartito per ogni comune secondo un criterio basato su fasce di popolazione residente.

Per Aosta l'importo è pari a 16 mila euro. L'amministrazione comunale del capoluogo valdostano ha ritenuto di devolvere i fondi di propria spettanza a favore della rete associazionistica locale in segno di riconoscimento per "il grande lavoro svolto nel corso dell'emergenza anche a supporto delle istituzioni e per aver profuso, ancora una volta, le proprie energie migliori dimostrando il grande valore e il grande potenziale del volontariato locale, animato da esclusivamente da intenti solidaristici".

Le associazioni che saranno ammesse al contributo dovranno rendicontare l'effettivo raggiungimento degli scopi solidaristici al cui perseguimento è correlato il beneficio in argomento a conclusione delle attività a tal fine poste in essere. Gli aiuti saranno erogati da parte della Fondazione Comunitaria entro il 31 marzo 2021, tramite bonifico bancario sul conto corrente del beneficiario.

I soggetti interessati dovranno inviare la loro istanza, compilata secondo il facsimile presente sul sito Internet comunale, entro le ore 12 di giovedì 18 febbraio 2021, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (all'indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it). Ulteriori dettagli sono disponibili nel bando, alla sezione 'Bandi di gara e contratti' del sito Internet comunale.