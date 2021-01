L’allineamento dei denti importante per salute e non solo per l’estetica

Emicranie, dolori al collo e alla schiena sono alcune delle patologie causare da un non corretto allineamento dei denti. infatti, ipiù si rivolgono agli studi odontoiatrici perché ritengonoche i ‘denti storti’ sono antiestetici, mentre l’importanza di un corretto allineamento dei denti ha riflessi, più in generale, anche sulle condizioni di salute. Di più, a livello fisico, inoltre, i denti disallineati possono creare diversi problemi come errata masticazione e difficile pulizia orale quotidiana.

“L’allineamento dei denti – ribadisce il dottor Roberto Nassisi, Direttore sanitario del centro Meto-d, di via Giorgio Carrel 33 ad Aosta - è importante perché una scorretta occlusione da questi determinata provoca spesso conseguenze importanti, e le nuove terapie consentono anche agli adulti, oltre che ai giovani e ai bambini, trattamenti assolutamente accettabili perché indolori e senza ingombranti ed antiestetici apparecchi ma usando degli allineatori invisibili”.

Anche se meglio correggere i disallineamenti in età infantile o in adolescenza, è possibile intervenire e avere degli ottimi risultati anche in età adulta: 20, 30, 50 anni. In base al caso specifico il dentista studierà il trattamento personalizzato per il singolo paziente.

Proprio per sensibilizzare sull’importanza dell’allineamento dei denti, il 23 gennaio, Meto-d dedicherà una giornata a questa patologia troppo spesso sottovalutata.

Saranno presenti alcuni dei migliori professionisti della materia con a capo il prof. Andrea Deregibus, titolare della cattedra di ortodonzia all’Università di Torino.

Nel corso della giornata verrà presentato nel Centro Meto-d di via Carrel 33 ad Aosta, l’innovativo scanner che consentirà di simulare il risultato estetico e funzionale dopo il trattamento. Chi lo desidera potrà, quindi, avere in tempo reale una simulazione molto precisa del risultato.

Nel rispetto delle norme anticovid, gli interessati a visitare il centro e verificare la funzionalità dello scanner è necessaria la prenotazione al numero telefonico 0165 548753.