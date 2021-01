Courmayeur: Cittadini esentati dal conguaglio Tari 2020

E’ quanto dispone una delibera approvata dalla Giunta comunale di Courmayeur.

Il Commissario Cargnino con propria delibera n. 6 del 30 settembre scorso aveva, infatti, approvato le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2020 negli stessi importi stabiliti nell’anno 2019, prevedendo una riduzione del 25% della quota variabile Tari 2020 per le utenze non domestiche, al fine di agevolare le utenze delle attività produttive e turistiche colpite dall'emergenza sanitaria.

Preso atto quindi dei conteggi effettivi del servizio di gestione dei rifiuti sul 2020 e del relativo conguaglio, l’Amministrazione comunale ha confermato la copertura dell’ammontare di oltre 66mila euro con i fondi del bilancio di previsione 2020, derivanti dalle somme dei trasferimenti definiti dal decreto legge sulle “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” del maggio 2020.