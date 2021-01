Segnalazioni malfunzionamento e impossibilità di accesso ai contributi a fondo perduto. Nelle ultime settimane sono pervenute diverse segnalazioni di ritardi nell’erogazione dei contributi a fondo perduto.Per segnalare, rispettivamente all’Agenzia delle Entrate e al Governo e Parlamento, la mancata erogazione dei contributi a fondo perduto e l’impossibilità di accedere agli stessi per assenza dei requisiti di legge da parte dei pubblici esercizi Fipe ha predisposto due questionari così come segue:Problematiche ristori per i pubblici esericizi. Clicca qui per compilare il questionario

Pubblici Esercizi: carenza dei requisiti per accedere ai ristori (riservato alle aziende che non hanno potuto accedere ai sussidi a causa dei requisiti di legge). Clicca qui per compilare il questionario

Vi invitiamo a compilare di compilare i suddetti form al fine di dare la massima diffusione a tale problematiche che ormai da troppo tempo affliggono la maggior parte degli imprenditori.

Clicca qui per visionare la circolare Fipe n.5