Confcommercio-Fipe VdA ha incontrato comune Aosta per mobilità e parcheggi

Nella mattinata odierna una delegazione di Confcommercio della Valle d’Aosta composta dal presidente, Graziano Dominidiato; dalla vicepresidente, Amina Bodro e dal direttore, Adriano Valieri è stata ricevuta in Municipio dal sindaco Gianni Nuti accompagnato dall’assessora al Commercio, Alina Sapinet e dall’assessore alla Mobilità, Loris Sartore.

L'incontro ha rappresentato l’occasione per chiarire, da parte dell'Amministrazione comunale,le politiche per la mobilità e la sosta che verranno attuate nei prossimi mesi e, in particolare,la necessità diaffrontare il tema in maniera integrata e sostenibile, diversificando le modalità di spostamento con l'obiettivo di ridurre il traffico automobilistico offrendo servizi alternativi, efficienti e di qualità.

La recente presentazione in seconda Commissione consiliare del progetto “Aosta in bicicletta” è pertanto solo uno dei tasselli che consentiranno alla città di raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, riqualificando e valorizzando gli spazi urbani e migliorando l'attrattività del tessuto commerciale di prossimità che non verrà pertanto penalizzato, ma al contrario ne trarrà importanti benefici.

Inoltre, è stato chiarito che nella prossima elaborazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è previsto il coinvolgimento di tutti i soggetti portatori di interesse, e pertanto le categorie economiche saranno coinvolte nell’ottica della partecipazione voluta dall’Amministrazione comunale.

I rappresentanti di Confcommercio hanno espresso apprezzamento per i chiarimenti ricevuti, presentando con l’occasione, in un’ottica di collaborazione, un documento recante le criticità presenti sulterritorio comunale riferite al commercio, al turismo e al terziario.