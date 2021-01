Aosta: Rinascimento rilancia necessità implemento videosorveglianza

"Anche in fase di emergenza sanitaria la microcriminalità, nelle sue molteplici facce, non si ferma". E' questo l'incipit di una mozione del gruppo consiliare Rinascimento al Comune di Aosta, iscritta all'ordine del giorno del prossimo Consiglio municipale.

I consiglieri Cristina Dattola, Giovanni Girardini, Roberta Balbis ed Eleonora Baccini rilevano che "praticamente tutte le forze politiche in fase di campagna elettorale hanno sottolineato l’importanza della sicurezza e della videosorveglianza della città, in particolare di alcune zone critiche come il Quartiere Cogne" e rendono noto che nella notte tra il 16 e il 17 novembre scorsi, peraltro in pieno coprifuoco, è stato effettuato un tentativo di effrazione presso l’Associazione Quartiere Cogne Onlus Aosta, nonchè "che anche altri fenomeni vandalici accadono quotidianamente non solo al Quartiere Cogne ma anche in altre vie della periferia".

Secondo il gruppo Rinascimento "questo episodio di vandalismo mette in evidenza la necessità di incentivare e potenziare gli interventi volti ad aumentare la sicurezza, anche attraverso modalità di prevenzione e dissuasione, che sono legate alla presenza delle telecamere di videosorveglianza"; e tenuto conto "che negli indirizzi di governo della maggioranza la legalità viene considerata 'strumento di prevenzione d’ogni abuso e profittazione, premessa indispensabile per la costruzione di reali pari opportunità per tutti', con la loro mozione i consiglieri "impegnano il sindaco, la Giunta e l’assessore competente a istituire al più presto un tavolo di lavoro a regia comunale con rappresentanti di maggioranza e opposizione, rappresentanti dei cittadini e delle Associazioni di Quartiere, di Associazioni di categoria e della Chambre, con rappresentanti delle Forze dell’Ordine e della Prefettura e con tecnici specializzati in servizi Itc oltre che con tecnici di Inva, al fine di definire e porre in essere rapidamente un piano di potenziamento dei sistema di videosorveglianza della città, rispetto agli aspetti economici di investimento, a quelli tecnologici, manutentivi e organizzativi oltre che a quelli di compliance e di privacy".