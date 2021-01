Peggiora l'indice di contagio Covid in Valle

Gli indicatori Covid relativi ai "Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti", all'"Incremento in percentuale dei casi", ai "Casi testati per 100.000 abitanti" e al "Rapporto positivi/casi testati" sono in peggioramento in Valle.

E' quanto si legge nel report settimanale della Fondazione Gimbe, nel quale si evidenzia anche che sono sotto soglia di saturazione gli indicatori relativi ai posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19.

In dettaglio i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono 344 (media nazionale 944), l'incremento in percentuale dei casi è del 2,2% (5,6%), i casi testati ogni 100.000 abitanti sono 629 (682) e il rapporto positivi/casi testati è del 21% (29,5%).