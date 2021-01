Table ronde journalisme sur thème sexisme et discours haine

Le cycle de rencontres en ligne 'Forme di umanità' se termine par un rendez-vous dédié au thème du sexisme linguistique dans la communication journalistique et aux discours de haine sexiste et homotransphobe dans les médias sociaux.

Initialement prévue le samedi 9 janvier, le sixième rendez-vous du cycle organisé par l'association de promotion sociale Dora - Donne in Valle d'Aosta en collaboration avec la Citadelle des jeunes et le CSV est au programme le samedi 16 janvier à 18h sur les pages Facebook de la Citadelle des jeunes, de Dora donne et d'Arcigay Valle d'Aosta, sur AostaSera.it et sur la chaîne YouTube de la Citadelle.

Le point de départ des questions abordées est l'entrée en vigueur, à partir du 1er janvier 2021, d'un nouvel article de la loi sur les devoirs des journalistes, spécifiquement consacré au respect des différences entre les sexes, qui établit le comportement que chaque journaliste doit tenir en cas de fémicide, de violence, de harcèlement, de discrimination et d'actualité impliquant des aspects liés à l'orientation et à l'identité sexuelle. (ANSA).