Bonus bici, si può chiedere il rimborso fino al 15 febbraio

I rimborsi saranno erogati successivamente al 15 febbraio 2021. Sono stati infatti contabilizzati i fondi necessari per poter soddisfare tutte le richieste di rimborso, ha annunciato il ministero dell’Ambiente in una nota.

Bonus bici, chi può richiederlo?

Tutti coloro che non hanno già ottenuto il rimborso possono richiedere il bonus bici, anche chi non si è pre-registrato, specifica la nota del Ministero. Basterà essere in possesso della fattura o scontrino attestante la tipologia di bene o servizio acquistato e identificarsi, tramite SPID, sul portale “ www.buonomobilita.it ”.



Il bonus, si ricorda, è destinato a maggiorenni residenti nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nei capoluoghi di Regione e nei capoluoghi di provincia (anche con meno di 50 mila abitanti), nelle Città metropolitane e, quindi, nei comuni facenti parte delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti).

Cosa deve fare chi si è pre-registrato?

Sono circa 119mila gli utenti che si sono pre-registrati per accedere alla richiesta di rimborso. Chi ha effettuato tale procedura riceverà nei prossimi giorni una e-mail all’indirizzo indicato, per invitarli a caricare i dati e la documentazione attestante l’acquisto effettuato. La nota del Ministero ricorda, infine, che fino al 15 febbraio 2021 sarà possibile accedere alla propria area riservata per apportare eventuali modifiche ai dati e alla documentazione inseriti.