Cours formation cinéma pour production court métrage

Les inscriptions à 'Altri Sche(R)mi,une formation cofinancée par l'assessorat régional de l'Éducation, sont ouvertes jusqu'au dimanche 24 janvier. Le projet vise, à travers la production d'un court métrage, à soutenir et à encourager la créativité des jeunes. Le projet, organisé par l'association Long Neck Doc et réalisé en collaboration avec la Commune de Charvensod et la jeune compagnie théâtrale "Le Digourdì", s'adresse aux jeunes de 14 à 29 ans résidant en Vallée d'Aoste.

Aux candidats ne seront pas requises des expériences spécifiques dans le domaine du cinéma, mais seulement un grand désir de s'impliquer et de partager leurs compétences ou intérêts avec le groupe qui viendra se former.

De l'idée à la dernière prise, en passant par l'écriture, le jeu sur scène, le tournage et le montage, jusqu'à la post-production et la distribution, les membres du groupe apprendront donc les techniques cinématographiques et les mettront en pratique pour construire le films dont ils seront les protagonistes absolus, devant et derrière la caméra.

De plus, les participants devront apporter leur 'bagage' linguistique spécifique, qu'il s'agisse de l'italien, du français ou même du patois, et pour les enfants étrangers, des langues de leur pays d'origine. Un facteur supplémentaire d'intégration et d'échange culturel, en somme, entre les jeunes concernés. Après une phase de formation initiale, avec une série de rencontres en ligne, le cours se déroulera dans la commune de Charvensod. (ANSA).