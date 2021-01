Full immersion addestrativa del Soccorso alpino a Gressan

Si è svolto nelle giornate di lunedì 11 e martedì 12 gennaio a Gressan l’aggiornamento 'Montagna invernale' del Soccorso Alpino Valdostano-Sav.

Sono stati impegnati complessivamente 23 tecnici specializzati del Soccorso Alpino e otto medici di elisoccorso. L’aggiornamento si è svolto con movimentazione via terra, su cascata di ghiaccio e con l’impiego dell’elicottero.

Inoltre, è stato utilizzato anche il drone del Sav, già operativo in diverse operazioni di soccorso.

“Queste iniziative sono molto importanti – spiega il direttore del Soccorso Alpino valdostano, Paolo Comune – perché ci permettono di mettere alla prova le competenze dei soccorritori e dei medici. Questi ultimi hanno raggiunto una preparazione di alto livello, che permette loro una eccezionale capacità di lavorare in equipe, in ambiente ostile e in condizioni severe”.

I prossimi due moduli formativi, che prevedono la partecipazione anche del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza-Sagf, sono programmati per lunedì 1 e martedì 2 febbraio.