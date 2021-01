Aosta: Giordano (Lega VdA) rilancia il Bibliobus per combattere il Covid con la cultura

Una proposta e una 'riproposta' sono state portate oggi all'attenzione della Prima Commissione consiliare comunale di Aosta 'Sviluppo economico e culturale' presieduta dalla consigliera Cecilia Lazzarotto. L'assessore municipale alla Cultura, Samuele Tedesco, ha infatti annunciato che l'Amministrazione sta preparando l'iniziativa 'Livraison', che dovrà portare a domicilio degli aostani libri e Cd su richiesta. Il servizio sarà avviato da dieci volontari per i quali è in corso la formazione per la consegna di libri a domicilio soprattutto, in questa prima fase, ad anziani e malati.

A sua volta, il consigliere della Lega VdA Bruno Giordano ha lanciato l'idea di riproporre il 'Bibliobus', il furgone-biblioteca mobile da lui voluto e realizzato quando era sindaco e poi trasformato dalla Giunta Centoz in mezzo di trasporto per tubazioni dell'acquedotto. "Potremmo recuperare quel mezzo o predisporne un altro allo scopo - ha detto Giordano - utile per salire alle frazioni alte della collina". L'assessore non si è detto del tutto contrario all'idea ma intenderebbe 'perfezionarla' e innovarla servendosi delle nuove tecnologie.

"Il Bibliobus è uno strumento rapido, immediato - ha sostenuto Giordano - e abbatterebbe gli alti costi che comporta una sede fissa. Opportunamente collegato via web alle biblioteche regionali, disporrebbe di tutto il patrimonio culturale effettivamente disponibile".