nouvelle trilogie films AU Grand Paradis Festival

Le film-événement du Grand Paradis Film Festival 'Le temps d'une vie' conquiert le public italien: ainsi la Fondation Grand Paradis annonce en février une nouvelle trilogie.

Plus de 2100 vues en seulement 30 heures, une réponse au-delà des attentes, qui a rapproché les gens de tout le Pays aux montagnes valdôtaines. Pour tout le public, anciens et nouveaux fans, l'événement se poursuit du 25 au 28 février avec une trilogie extraordinaire de films des mêmes réalisateurs, Anne et Erik Lapied, tous tournés à Valsavarenche au coeur du Parc National du Grand Paradis.

''Mille et une Traces'' est la recherche passionnée des animaux de la montagne et le témoignage de leur adaptation au froid, à la neige et aux tempêtes; dans "Le bel Opportuniste" les réalisateur abandonnent le sentier des hommes pour se déplacer discrètement sur les traces du renard, atteignant une tanière au coeur des Alpes.

Enfin, "Voyage au bout de l'Hiver" est l'histoire d'un hiver exceptionnel pour la Vallée d'Aoste, où les cinéastes se retrouvent dans un village enseveli par la neige et le gel, aux prises avec la face la plus rigide de la montagne. Un rendez-vous donc dans quelques semaines en ligne avec le grand cinéma naturaliste et le Grand Paradis; toutes les mises à jour sur le site www.gpff.it. (ANSA).