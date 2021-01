C’è chi, soprattutto in politica, spara percentuali a più decine per raccontare il proprio successo, ma si guarda bene dal dare i dati assoluti. Parlare del 10 per cento di mille è una cosa, parlare del 10 per cento di cinque in termini assoluti c’è una bella differenza di quantità. Le percentuali spesso sono mute. (ANVI)