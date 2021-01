Il y a 75 ans se réunissait Conseil régionale du Cnl

Le 10 janvier 1946, il y a soixante-quinze ans, dans l'immédiat après-guerre, le Conseil régional du Cnl se réunit pour la première fois, dont les 25 membres furent nommés précisément sur la désignation du Comité de libération nationale. Ce conseil a administré la Région Vallée d'Aoste jusqu'en 1949. L'Assemblée n'avait aucun pouvoir législatif. Sa compétence administrative était régie par les décrets 545 et 546 du 7 septembre 1945.

Ces actes reconnaissaient l'identité et les particularités du territoire valdôtain, permettant le libre usage de la langue française et prévoyant la figure du président/préfet et l'abolition de la Province. Ces années ont été marquées par une pauvreté généralisée, suivies des efforts qui ont caractérisé la reconstruction.

Le rôle des conseillers du Cln était sans aucun doute d'une grande importance, surtout parce que ils ont agi avant le référendum du 2 juin, avant que l'Assemblée constituante n'approuve la Constitution et les statuts spéciaux, dans une Italie dont l'organisation administrative a été déterminée par le gouvernement central sans marges d'action importantes pour les Provinces et les Communes. (ANSA).