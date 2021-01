IL POUSSA CAFE @ASSURDITA'@ DISPACCIO 11 GENNAIO

Dopo mesi di didattica a distanza da oggi in Valle d’Aosta – ma non si sa fino a quando – c’è il rientro nelle scuole superiori in modo percentuale. Ma chi ha avuto l’idea dei rientri a scuola il sabato mattina per due ore e mezza. I nostri decisori non si rendono conto dell’enormità di costi che si devono affrontare in termini finanziari e organizzativi? Meglio chiudere le scuole il venerdì e recuperare le 2,30 di lezioni del sabato spalmandole dal lunedì al venerdì. Si tratta di organizzazione. Organizzazione nell’interesse della comunità tutta e delle famiglie già stressate da Covid, e non solo di pochi.