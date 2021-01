Valdostani creativi e uniti nel contest 'la Clicca décore Noel'

Un successo la sfida/challenge social 'la Clicca décore Noel', lanciata dallo storico gruppo 'La Clicca' lo scorso dicembre e terminata il 6 gennaio. Hanno partecipato 47 persone e i video realizzati, pubblicati sui canali social del gruppo, hanno collezionato in totale 6.543 visualizzazioni. Obiettivo era reinterpretare, con qualsiasi materiale, gli elementi del gruppo (costumi, tessuti, foggia, strumenti, simboli, danze, musiche, ecc...) in chiave natalizia.

"Crediamo che sia un ottimo risultato - commenta l'architetto Marco Vigna, presidente de Ls Clicca - che evidenzia come la creatività e la fantasia possano superare le barriere fisiche, liberare la mente e unire le persone. In questa forma, la tradizione e il folklore, solitamente percepiti come distanti e desueti, hanno invece permesso di rimanere in contatto, superando il forzato lock-down natalizio, e al contempo inviare un augurio condiviso a tutti i valdostani".

Il video dell'iniziativa