Tre petizioni popolari all'attenzione del Consiglio Valle

Già 'ricco' di 47 punti da trattare, l'ordine del giorno del Consiglio Valle convocato mercoledì 13 e giovedì 14 gennaio è stato integrato da cinque nuovi atti.

Due sono interrogazioni a risposta immediata: la prima, a firma del gruppo Pour l'Autonomie, chiede notizie in merito al differimento di incarichi dirigenziali; la seconda, presentata dal gruppo Lega VdA, riguarda le affermazioni del Commissario dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta sull'erronea positività di un tampone per il Covid-19.

Gli altri tre punti riguardano petizioni popolari. La prima iniziativa, depositata in Consiglio il 10 ottobre 2019 e sottoscritta da 206 cittadini, richiede l'apertura del nuovo parcheggio della Nuova Università Valdostana; la seconda, presentata il 23 luglio 2020 e sottoscritta da 13.000 cittadini, è promossa dal Comitato "La Valle non è una discarica" per contrastare l'arrivo in Valle d'Aosta di rifiuti industriali speciali non pericolosi prodotti in altre regioni.

Su queste due petizioni, la terza Commissione "Assetto del territorio" ha approvato una relazione all'unanimità, che sarà illustrata all'Aula.

La terza petizione, consegnata il 30 giugno 2020 e sottoscritta da 5.554 cittadini, è volta al mantenimento e l'incremento nel tempo dell'offerta turistica costituita dall'impianto sciistico del Weissmatten di Gressoney-Saint-Jean: anche in questo caso, è stata adottata all'unanimità una relazione, dalla quarta Commissione "Sviluppo economico", che sarà presentata all'Assemblea.

Con questa integrazione, all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare figurano quindi 52 oggetti.

Vista la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'adunanza consiliare non è aperta al pubblico, ma è trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) oltre che sul canale televisivo TV Vallée (canale 15 del digitale terrestre).