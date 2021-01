Aosta: Nuovi canoni per occupazione spazi pubblicitari

La Giunta comunale di Aosta ha approvato le disposizioni sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio destinati a mercati realizzate anche in strutture attrezzate.

Il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati sono stati istituiti dalla legge 160 del 2019 in sostituzione, dall'1 gennaio 2021, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari.

Con la deliberazione approvata giovedì scorso la Giunta si impegna a proporre al Consiglio comunale, come prevede la legge, l’istituzione dei nuovi canoni attraverso l’approvazione di un regolamento, e a disciplinare le relative tariffe entro il termine stabilito dalle norme nazionali per l'approvazione del bilancio di previsione 2021.

Nel frattempo, le autorizzazioni per i tributi e i canoni soppressi a decorrere dall'1 gennaio verranno rilasciate in via provvisoria ai sensi dei precedenti regolamenti e del Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Aosta.

Allo stesso tempo, i servizi comunali e la società in house Aps che gestisce il servizio di riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, procederanno applicando temporaneamente le tariffe in vigore nell’anno 2020 per le entrate soppresse.

Una volta definite le nuove tariffe, l’eventuale differenza positiva tra quanto dovuto e l’importo versato in acconto sarà richiesta al debitore senza applicazione di sanzioni ed interessi. Nel caso emerga una differenza negativa potrà essere richiesto il rimborso o la compensazione.