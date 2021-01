Aiutaci con un acquisto solidale!

Potrete così fare un regalo bello, utile e contribuire allo stesso tempo ad un progetto importantissimo!

Il tema di quest’anno sono le foto che ci avete mandato dei vostri gatti in pose buffe e simpatiche.

Come sempre il nostro calendario lo trovate nel formato da muro A4 e da scrivania A5, il costo è rispettivamente di 10€ e 6€.



Acquistare il nostro calendario vuol dire aiutarci ad aiutare i gatti bisognosi e quest’anno in particolare servirà a realizzare l’oasi felina che ci permetterà di aiutarne ancora di più!



Ecco come fare:



CALENDARI:



- Ordinandoli , inviando una mail a: shop@lesfigatte.it (indicando quanti e quale formato desiderate) in questo caso dovrete aggiungere le spese di spedizione, vi daremo tutte le info in risposta alla mail.



Oppure ritiro presso:



-Sfigatte Store in Via Pasquale Paoli 41 b Torino (orario dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12);



-Cremeria Rapalino in via Sospello 172 To



- 2 negozi Animalier: in corso Tortona 5/7 e in Piazza Graf 124 (via madama Cristina angolo via canova)



-Negozio Il Pelosauro in via Quarone 7, Gassino Torinese



AGENDE:



- Ordinandole , inviando una mail a: shop@lesfigatte.it (indicando quante e quale tipo desiderate, giornaliera,settimanale, planning)