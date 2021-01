IL POUSSA CAFE @ONESTI E SOSPETTI INFEDELI@ DISPACCIO 10 GENNAIO

Tutti hanno diritto al lavoro, soprattutto i giovani. Ma che la Pubblica Amministrazione spieghi di aver risparmiato soldi concedendo il part-time a un dirigente, presunto infedele, che è stato allontanato perché coinvolto in una inchiesta per reati che avrebbe compiuto nell'esercizio delle funzioni pubbliche (fatti per cui è a processo) stona con i tanti disoccupati ed i tanti imprenditori che devono chiudere le aziende per la crisi covid. (ANVI)