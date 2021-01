In arrivo nuovo DPCM restrittivo, nuovamente rinviata l'apertura dello sci

Lunedì 18 gennaio non riapriranno gli impianti di sci in Valle e nel resto del Paese, la data di 'sblocco' di una stagione turistica invernale che oramai è una caduta nel precipizio sarà ulteriormente rinviata. Lo prevede, salvo nuovi ma improbabili cambi di marcia delle prossime ore, il nuovo Dpcm restrittivo anti pandemia che il premier Conte si prepara a varare.

Il documento potrebbe avere una durata di quattro settimane e prevederebbe zona arancione in tutta Italia nei fine settimana e blocco degli spostamenti tra regioni anche da e per quelle in zona gialla, con possibilità di spostarsi solo nei comuni di residenza, dove resteranno aperti negozi, bar e ristoranti (locali aperti solo fino alle 18). Una sorta di 'giallo rinforzato' dove per spostarsi da una regione all'altra servirà sempre e comunque l'autocertificazione.

Resteranno chiuse palestre, piscine; niente ripresa degli sport di contatto;