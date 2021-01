Rinnovata convenzione tra Comuni per tutela cultura Walser

Sarà rinnovata la convenzione per la gestione in forma associata di attività e progetti per la tutela della cultura Walser e delle lingue minoritarie 'Toitschu' e 'Titsch'. Lo hanno deciso i Consigli comunali di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean e Issime; l'accordo ha durata quinquennale, fino al dicembre 2025, e trova le sue radici nella legge regionale sul Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.



Sin dal 2003 i tre comuni hanno messo in campo iniziative per la difesa e la valorizzazione della cultura della popolazione di origine germanica che vive nelle regioni alpine ai piedi del massiccio del Monte Rosa.



Sono diversi i progetti attuati anche negli ultimi anni, contemporaneamente alla gestione di tre sportelli linguistici, "uno in ogni comune Walser. Si occupano di tutte le tematiche che hanno a che fare con il nostro dialetto, e sono a disposizione dei nostri residenti, dei turisti e di chiunque fosse interessato", ha spiegato all'Ansa il sindaco di Gressoney-La-Trinité, Alessandro Girod.