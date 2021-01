Lega VdA, in Valle incremento record di iscrizioni, +73%

Stando ai numeri, piace a tanti valdostani appassionati di politica la Lega Vallée d'Aoste, i cui nel 2020 sono stati 426, con un aumento del 73 per cento rispetto all'anno precedente.

Il dato è stato diffuso ieri dal segretario regionale della Lega VdA, Marialice Boldi. "Nonostante la difficoltà di organizzare i gazebo per il tesseramento a causa della pandemia in corso, siamo riusciti a motivare le persone ad aderire alla Lega", ha spiegato Boldi, secondo cui "tutto questo dimostra che il Movimento sta operando bene sia a livello nazionale che a livello regionale e che sempre più persone condividono le nostre idee, hanno abbandonato la paura di non essere allineati e hanno deciso di mettersi in gioco insieme a noi per un vero cambiamento della nostra Regione. Indubbiamente tutto ciò è stato anche favorito dalle inchieste giudiziarie che hanno dimostrato come le preoccupazioni da tempo espresse dalla Lega fossero fondate".

Secondo Boldi "la popolazione ha evidentemente valutato positivamente il lavoro svolto in Consiglio regionale dai nostri consiglieri che sono stati più volte propositivi con un atteggiamento di vero ascolto delle istanze della popolazione".