In cerca di una famiglia che li sappia amare

Athos e Aaron sono due pitbull adulti; nel tempo hanno imparato ad adattarsi come possono alla vita di canile, escono in passeggiata, si accontentano ma vorrebbero tanto una famiglia, come tutti. Entrambi possono essere affiancati dai volontari di riferimento e da un educatore.

Ekbert è un cagnolino giovane di media taglia, ha cominciato in canile un percorso di fiducia che lo ha portato ad uscire dal suo guscio e a fare tanti progressi. Per lui si cerca una famiglia che abbia la pazienza di affrontare un percorso non brevissimo. Può anche essere affiancato sia dalle volontarie di riferimento che da un educatore. Per tutti i cani del canile è necessario compilare il modulo che si trova nella sezione modulistica del sito dell 'AVAPA, adozioni. In seguito coloro che hanno compilato il modulo verranno contattati da un educatore per iniziare un percorso di affiancamento finalizzato ad ottimizzare la relazione.

Adotta un animale in Valle d'Aosta

Adottare un Cane o un Gatto dall'Avapa Onlus? Sì, i meravigliosi cani e gatti adottabili del Canile&Gattile regionale della Valle d'Aosta vi stanno aspettando proprio ora. Visita la nostra struttura.

