Entro pochi giorni vaccini anti Covid esauriti in Valle

Entro la mezzanotte di oggi la Valle d'Aosta raggiungerà la somministrazione del 50% delle dosi di vaccino a disposizione ed entro martedì 12 gennaio sarà esaurito anche il secondo lotto, di 1170 dosi.

Lo prevede la Usl, che da oggi ha trasferito le operazioni di vaccinazione nel Centro prelievi dell'ospedale Parini. Inoltre, si attendono ulteriori approvvigionamenti, con cadenza settimanale.

"I nuovi spazi a disposizione consentiranno di mantenere il numero di circa trecento persone vaccinate al giorno, secondo le stime previste", spiega l'azienda sanitaria. Sono 681 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Valle d'Aosta sulle 1.970 disponibili secondo i dati riportati sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco aggiornati alle 10. La percentuale di dosi somministrate sul totale di quelle disponibili è del 34,6 per cento. La media nazionale è del 45 per cento.