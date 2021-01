IL POUSSA CAFE @SHOPPING SU DUE RUOTE@ DISPACCIO 8 GENNAIO

Andare in bicicletta è' salute: rinforza il corpo, contribuisce a donarci buonumore(sviluppa endorfine) e non inquina. La bicicletta cambia lo stile di vita. Ci impone un ritmo più lento, ma non troppo. Ci fa sentire parte di ciò che ci circonda, ci fa assaporare tutto ciò che ci appare davanti. Soprattutto quando piove, nevica, ghiaccia e la temperatura è è 10 gradi sotto zero. Per questo l'Assessore Loris Sartore vuole per Aosta una pista ciclabile che aumenta l'uso della bice e chiude i negozi. (ANVI)