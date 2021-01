IVREA: Limitazioni al traffico 2020-2021

Le limitazioni riguardano solo alcune tipologie di veicoli e soltanto una parte del territorio comunale. Sono comunque garantiti gli accessi a tutti i servizi essenziali della città (Ospedale, Poliambulatorio, Clinica, Palazzo di Giustizia...).

LE LIMITAZIONI IN VIGORE

Oltre a tutti i veicoli Euro 0 diesel, benzina, metano e gpl e Euro 1 Diesel, già bloccati l'anno scorso, saranno fermi 7 giorni su 7 e h 24 anche tutti i veicoli Euro 2 diesel.

I ciclomotori e i motocicli Euro 0 continueranno ad essere bloccati 7 giorni su 7 e h 24 nei 6 mesi del periodo invernale.

I veicoli diesel Euro 3 ed Euro 4 saranno invece fermi nei giorni feriali dalle 8 alle 19 nel solo periodo invernale. (Il blocco dei veicoli diesel Euro 4 sarebbe dovuto scattare con le stesse modalità dal 1° ottobre 2020 è stato posticipato al 1° gennaio 2021).

Sono state prorogate le deroghe per veicoli diesel Euro 3 e 4 condotti da persone il cui ISEE del relativo nucleo familiare è inferiore alla soglia di 14.000 euro, da lavoratori turnisti o che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e per i veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e condotti da operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere. Le deroghe saranno valide fino al 31 dicembre 2020 per i veicoli diesel Euro 3 e fino al 1/10/2021 per i veicoli diesel Euro 4. Per i veicoli Euro 5 interessati dalle limitazioni temporanee le deroghe in questione non hanno scadenza.

ULTERIORI LIMITAZIONI TEMPORANEE nel solo periodo invernale (1 ottobre - 31 marzo) verranno attivate solo se i valori di qualità dell’aria superano i limiti di legge

E' possibile consultare quotidianamente l’indicazione del livello di allerta (colore del livello) e verificare la qualità dell'aria sul sito web della Città Metropolitana (livello del semaforo).

dopo 4 giorni consecutivi (livello arancio): limitazione della circolazione agli autoveicoli diesel fino alla categoria Euro 5 e benzina Euro 1 dalle 8 alle 19; i veicoli adibiti al trasporto merci diesel fino alla categoria euro 4 saranno fermi (dalle 8 alle 19 nelle giornate dal lunedì al venerdì dal 1 /1/2021 diventa limitazione strutturale) dalle 8,30 alle 14 e dalle 16 alle 19 nelle giornate di sabato e festive.

dopo 10 giorni consecutivi (livello rosso): fermati anche i veicoli adibiti al trasporto merci diesel Euro 5 e benzina Euro 1 dalle 8,30 alle 14 e dalle 16 alle 19 sia nei giorni feriali che festivi.

dopo 20 giorni consecutivi (livello viola): si fermeranno tutti i veicoli diesel fino a Euro 5 e benzina Euro 1 dalle 7 alle 20.

LE ZONE INTERESSATE DALL'ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato alle zone evidenziate in rosso sulla planimetria allegata all'ordinanza.

Al fine di permettere il raggiungimento delle principali aree di sosta e siti di pubblica utilità le seguenti viabilità sono esentate: Via Aosta, Via Circonvallazione, Via A. Di Castellamonte, Via Castiglia (tratto che da P.zza Pistoni conduce al parcheggio multipiano), Via Monte Stella (fino all’intersezione con Via Lago Sirio), Via Lago Sirio, Via Panoramica, C.so Massimo d’Azeglio, C.so Vercelli, Via Casale, Via XXV Aprile (cosiddetto III Ponte), S.S. 26 ed i relativi raccordi, Via dei Mulini, Via Jervis, Via Torino (limitatamente al tratto compreso fra l’intersezione con C.so Nigra/Via Jervis e quella con la rotonda di adduzione a Via XXV Aprile - cosiddetto III Ponte), C.so Nigra (limitatamente al tratto compreso fra l’intersezione con Via Torino/Via Jervis e quella con Via Di Vittorio), Via Di Vittorio.

CONSULTA LA MAPPA CON LE AREE SOGGETTE A LIMITAZIONE



MAPPA IN VERSIONE NAVIGABILE