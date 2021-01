Fondazione Crt avvia recupero 135 beni artistici in Piemonte e Valle d'Aosta

Avviato il recupero di 135 beni artistici e architettonici del Piemonte e della Valle d'Aosta. Autentici 'gioielli' che potranno rinascere con i 2,4 milioni di euro assegnati dalla Fondazione Crt tramite il bando Restauri Cantieri Diffusi.

L'obiettivo è recuperare beni - campanili, facciate, pavimentazioni, tele, statue, libri, arredi lignei - sottoposti a tutela e promuovere la piena fruizione dei luoghi da parte di fasce sempre più ampie di pubblico. Le risorse renderanno possibile anche il restauro conservativo della facciata lato sud della Palazzina di Caccia di Stupinigi, dell'altare maggiore della Real Chiesa di San Lorenzo a Torino e della pavimentazione della Sala delle Grottesche del Castello della Manta nel Cuneese. Saranno aperti 135 cantieri che coinvolgeranno 250 imprese medio-piccole del territorio. "Il progetto unisce al valore culturale anche quello economico-occupazionale, significativo in questo momento di estrema difficoltà per il Paese, restituendo speranza e una prospettiva di ripartenza: l'apertura dei cantieri creerà nuove opportunità di lavoro sul territorio funzionali alla ripresa", sottolinea il presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia "Grazie anche ai meccanismi di detrazione e agevolazione fiscale dell'Art bonus, il contributo della Fondazione Crt per la rinascita della 'grande bellezza' diffusa a livello locale ma di rilevanza nazionale, attiva un doppio circolo virtuoso: ridà fiato a molte imprese nel nord Ovest e mette a disposizione del territorio ulteriori risorse, 730mila euro nell'ultimo anno", commenta il Segretario Generale Massimo Lapucci Salgono a 2.700 i beni fatti rinascere dalla Fondazione Crt, nell'ambito del progetto Restauri, con un investimento di oltre 45 milioni di euro.